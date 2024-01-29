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Mysk Inc. tarafından gerçekleştirilen incelemeye göre, söz konusu uygulamalar, kullanıcıların gizli bilgilerine bildirimler aracılığıyla ulaşabilmekte ve telefon sahiplerinin bildirime tıklamamasının bu durumu engellemediği belirlendi. Uzmanlar, bu uygulamaların asıl amacının kullanıcı deneyimini geliştirmek olmadığını vurgulayarak, bu bildirimlerin kullanıcı verilerine ulaşmak için kullanıldığını tespit etti.

Mysk'a konuşan bir uzman, bu durumu öğrendiklerinde şaşırdıklarını belirterek, "Bir bildirimi reddetmek kadar zararsız bir eylemin, uzak sunuculara çok sayıda benzersiz cihaz bilgisi gönderilmesini tetikleyeceğini kim bilebilirdi? Geliştiricilerin bunu talep üzerine yapabileceği gerçeğini düşündüğünüzde, bu endişe verici bir durum" ifadelerini kullandı. Apple'ın gizlilik kurallarını ihlal etmediği belirtilirken, bu teknik sayesinde hedefli reklamlar gönderilebildiği ve kullanıcı verilerinin toplandığına dikkat çekildi.

Gizmodo'ya konuşan Mysk'a göre, Facebook bildirimleri IP adresleri, telefonun çalışma süresi ve boş bellek alanı miktarı gibi birçok detayı toplamaktadır. Ancak, Facebook, LinkedIn, TikTok ve X şirketleri iddiaları yalanlamıştır.