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Yozgat Şehir Hastanesi’nde 2023 yılı Döner Sermaye ve Genel Bütçe yılsonu hesapları sorunsuz ve başarılı bir şekilde kapatıldı.

Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Döner Sermaye ve Genel Bütçe yılsonu hesaplamalarında görev alan personeli ziyaret etti.

Ziyarette Başhekim Kozan’a, İdari ve Mali İşler Müdürü Sencer Çiçek, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Niyazi Yıldırım ve İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Hasan Arslan eşli etti.

Personel ile bir araya gelerek, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kozan, “Bizde Yozgat Şehir Hastanesi ailesi olarak emeği geçen tüm personellerimize teşekkür ederiz” dedi.