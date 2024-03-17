Ramazan Bayramı haftasına denk gelen ikinci ara tatil, öğretmenlerin seminer programlarında önemli değişikliklere sebep olabilir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8-9 Nisan tarihlerinde öğretmenlere idari izin vermesi bekleniyor.

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Yaklaşık 18 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ile birlikte 1 milyondan fazla öğretmeni ilgilendiren bu gelişme, Ramazan Bayramı'nın tatil süresini etkileyecek. İkinci ara tatilin bayrama denk gelmesiyle öğretmenler, seminer döneminde idari izinli sayılacaklar.

Bu yıl Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması beklentisi varken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da 8-9 Nisan tarihlerinde öğretmenlere idari izin vereceği tahmin ediliyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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Eğer bayram tatili 9 güne çıkarsa veya Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere idari izin verirse, öğretmenler seminer videolarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden online olarak izleyecekler.

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Bu yılki Ramazan Bayramı tatili, 9 Nisan'da Arefe günü başlayacak ve 12 Nisan'da sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte toplam 5,5 günlük bir tatil öngörülüyor. Ancak hükümetin 8 Nisan'ı tatil ilan etmesi durumunda, bayram tatili 6-14 Nisan tarihleri arasında toplam 9 güne uzayacak. Konu hakkında resmi bir açıklama bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi