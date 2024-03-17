Tokat’ta bir ağaca tırmanan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. O anları vatandaşlar film izler gibi izledi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde, Dr. Sermet Durmuşoğlu Caddesi üzerindeki bir ağaca tırmanan yavru kedinin aşağı inemediğini düşünen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için harekete geçti. Ancak yavru kedi, itfaiye ekipleri müdahale ederken kendi başına aşağıya inerek kaçtı. Vatandaşlar, bu heyecan dolu anları adeta bir film izler gibi izledi.