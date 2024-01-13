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Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 08-14 Ocak 2024 tarihleri arasında kutlanan Enerji Verimliliği Haftası hakkında açıklama yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan açıklamada vatandaşların enerji verimliliğini akıllarından çıkarmaması ve özen göstermesi istendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, “Kullanmadığın cihazları prizden çek” ifadelerine yer verildi.

Müdürlük tarafından paylaşılan açıklamada, bu haftada enerji verimliliği ile israfının önlenmesi, iklim değişikliği ile mücadele edilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasının amaçlandığı bildirildi.

Müdürlük ayrıca bu haftada, enerji kültürünün oluşturulabilmesi ve çevre bilincinin geliştirilebilmesi amacıyla kutlandığını hatırlattı.

Enerji verimliliği ile ilgili yapılan açıklamada ise, “Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Enerji verimliliği politikaları, bir taraftan ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkili olması diğer taraftan ise toplam sera gazı salımlarının azaltılmasında oynadığı kilit rol nedeniyle, hassasiyetle ele alınması gereken alanların başında gelmektedir. Enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelenin etkinliğinin arttırılmasının sağlanması gibi 2023 yılı ulusal strateji hedeflerimizin ve enerji politikalarımızın en önemli bileşenlerinden biridir” denildi.