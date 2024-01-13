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Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca adli suçlardan aranan şahıslar yakalandı.

Hakkında “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan “7 yıl” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (M.Ç.) isimli şahıs İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Sorgun ilçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca; bölgemizde adli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 11 Ocak 2024 tarihinde; Hakkında ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan ‘7 yıl’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (M.Ç.) isimli şahıs Sorgun ilçesinde yakalanmıştır. Yakalanan (M.Ç.) isimli şahıs adli makamlarca tutuklanarak Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevine konulmuştur. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak Adli Makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.