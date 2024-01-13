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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Yozgat’a uyuşturucu girmedi.

İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından Yozgat’a uyuşturucu madde getireceği tespit edilen araçta yapılan aramalarda 1,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 12 Ocak 2024 tarihinde Yozgat iline uyuşturucu madde getireceği tespit edilen (06 XXX) plakalı şüpheli araca yapılan operasyonda araç sürücüsü (A.Ş.) isimli şahıs üzerinde ve araçta yapılan arama neticesinde; 1,5 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Yakalanıp gözaltına alınan (1) Şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığımızca uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.