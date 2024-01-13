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Asgari ücretin belirlenmesi ardından fiyat güncellemeleri artmaya başladı. Bunlara bir yenisi de Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi’ne geldi.

Hava kirliliğini azaltma amacıyla başlatılan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES), 81 ilde uygulamalara start verdi.

Türkiye genelinde zorunlu kılınan bu uygulama, daha yeşil, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmayı planlıyor.

EGEDES sistemi, egzoz muayenesi yaptırmamış araçları tespit ederek trafik akışını engellemeden denetlediği biliniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, egzoz muayenesi yaptırmayan araç sahiplerine ise bazı yaptırımlar uyguluyor.

2023 yılı için egzoz emisyon ölçümü yaptırmamanın getirdiği idari para cezası, başlangıçta 6 bin 275 lira iken, bu rakamın yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlenmesiyle birlikte 9 bin 943 TL seviyelerine yükseldi.

Aynı aracın, yönetmeliklerle belirlenen emisyon standartlarına aykırı bir durum saptanması durumunda ise ödenecek ceza miktarı 19 bin 897 liraya kadar yükselecek.

Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi'ne sahip olan fakat yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle belirlenen şartları kaybeden ve bu durum saptanan kişilere, ölçüm faaliyetine devam etmeleri veya belirlenen teknik ve kurallara uymamaları durumunda 39 bin 797 lira cezai işlemde bulunacak.

Son olarak yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde belge olmaksızın emisyon ölçümü gerçekleştirenler, belgelerde tahrifat yapanlar ve sahte belge düzenleyenlere karşı ise 79 bin 611 lira cezai işleme çaptırılacak.

EGEDES NEDİR?

EGEDES (Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen bir projedir ve Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi'nin kısaltmasıdır. Bu proje, geçtiğimiz günlerde ülke genelinde 81 il için hayata geçirildi. EGEDES, özellikle egzoz muayenesi yaptırmamış araçların tespiti amacıyla kullanılmaktadır. Sistem, egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmamış araçları birkaç saniye içinde tespit edebilmektedir.