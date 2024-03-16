Yozgat İl Jandarma Komutanlığı öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor.

Eğitim faaliyetleri kapsamında Aydıncık ilçesinde öğrencileri bilgilendiren İl Jandarma komutanlığı, jandarma mesleğini anlattı.

Aydıncık ilçesinde, Şehit Ali Çelik Lisesinde eğitim gören öğrencilere “Meslek Grupları Tanıtım Haftası” kapsamında Jandarma’nın görev ve özellikleri, nasıl jandarma olunur? Ve 112 Acil Çağrı ve İhbar Hattı konularında bilgilendirme yapıldı.

Yapılan eğitim çalışması sonrasında öğrencilere ekipler tarafından devriye aracı tanıtıldı.

Ekipler tarafından eğitim sonrası yapılan açıklamada; “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak gençlerimizin daha iyi bir eğitim öğretim hayatı sürdürebilmeleri için mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.