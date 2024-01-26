Tahmini Okuma Süresi: dakika

Başkan Güngör, “Soğuk kış günlerinde aç kalan başta serçe, kedi, köpek gibi sokak hayvanlarının yaşama mücadelesine siz de yardımcı olabilirsiniz. O minik canların yaşaması için sizin de yapacağınız çok küçük şeyler olduğunu unutmayın. Yavru güvercinler, yavru tavşanlar ile özellikle yeni doğmuş oğlak ve kuzuların soğuğa daha duyarlı olduğunu belirtiliyor” dedi.

Güngör, Soğuğa karşı daha dayanıksız oldukları için bu hayvanların yiyeceklerine çok dikkat etmek gerekiyor. Köpekler soğukta 17 saat kediler ise 6 saat aç kalırlarsa donarak ölürler bu soğuk kış günlerinde onlara yardım edelim. Soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu, doğanın, cadde ve sokakların beyaza büründüğü şu günlerde köpek ve kedi gibi sokak hayvanları ile kuşlar ve diğer yaban hayvanları yiyecek bulmada sıkıntı yaşıyor. Çetin kış şartları insanları olduğu kadar hayvanları da etkilediğini dile getirdi.

Kış mevsimi ile birlikte özellikle kuşlar ile doğada ki yabani hayvanların unutulmaması gerektiğini kaydeden Başkan Güngör, vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Artık yiyecekleri poşetlere bırakılıp ağzı açık olarak çöpe bırakılması ve cam önlerine ekmek ve yem bırakılması gerektiğini kaydeden Güngör, soğuk kış günlerinde hayvanlara yiyecek takviyesi yapılması gerektiğini bildirdi.

Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğünü hatırlatan Güngör, soğuk havanın insan yaşamını olduğu gibi hayvan yaşamını da olumsuz etkilediğini ifade etti.

Soğuk hava ve kar yağışının sokak kedisi ve köpeği, kuşlar, yabani hayvanlar başta olmak üzere tüm hayvanlara olumsuz etkileri olduğunu belirten Güngör, soğuk günlerde hayvanların beslenmesinin daha önemli olduğunu söyledi.

Hayvanların aldıkları besin sayesinde vücut dirençlerini artırdığını kaydeden Güngör, “Hayvanın zorlu kış şartlarıyla mücadele etmesi için daha fazla güce ihtiyacı oluyor. Bu nedenle soğuk günlerde hayvanların yiyeceklerinin artırılması gerekir. Bu dönemde hayvanların yem miktarlarının yüzde 10 civarında artırılmasıyla soğuğa karşı daha dirençli hale gelmeleri sağlanabilir” diye konuştu.

Güngör, kışın birçok hayvanın mümkün mertebe faaliyetlerini asgariye indirdiğini ve enerjiyi daha iktisatlı kullandığını belirterek, şunları söyledi: “Birçok hayvan sonbaharda çok iyi beslenerek kış aylarına yağlanmış vücutla giriyor. Kışın olumsuz şartlarına metabolizmalarını bu şekilde hazırlıyor ve bu yağlar sayesinde soğuktan korunuyorlar. Hayvanlar insanlara göre soğuğa karşı kıyaslanamayacak ölçüde daha dirençli ancak sadece bu yağlar hayvanların soğuktan korunması için yeterli olmuyor. Hayvanların soğuktan korunmaları için yeterli şekilde beslenmeleri de gerekiyor. Kış mevsiminde hayvanların beslenmesi diğer mevsimlere göre 2 kat daha önemli.”

Soğuk havalarda özellikle yiyecek bulma sıkıntısı çeken kedi, köpek gibi sokak hayvanları ile kuşların ve yabani hayvanların yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden Güngör, bu nedenle herkesin duyarlı davranarak kış mevsiminde çöp konteynırlarının kenarına, pencere önlerine, balkonlara veya çevreyi kirletmeyecek şekilde dışarıda boş bir alana yiyecek bırakması gerektiğini söyledi.