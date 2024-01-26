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Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, ilçede her hafta cuma günleri kurulan pazar esnafını ziyaret etti.

Saraykent ilçesinde bulunan pazarındaki esnafı ziyaret eden Başkan Öçal, esnafa talep ve önerilerinin olup olmadığını sordu.

Ziyarette esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Öçal, hayırlı işler diledi.

Öçal, pazarcı esnafına hayırlı işler temennisinde bulunarak, "Buradaki pazarcı esnafımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla birlikte onları dinledik. Allah'a şükürler olsun esnaflarımızın yüzü gülüyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Sabahın erken saatlerinde tezgâh açan esnafa emekleri için teşekkür eden Başkan Öçal, esnafların taleplerini dikkate aldıklarının altını çizerek, “Taleplerinizi dinleyerek çözüm üretmeye çalışacağız. Daha yaşanılır bir Saraykent için beraberce emek vereceğiz. Hepinize bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.