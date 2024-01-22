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Yozgat’ta 22 Ocak itibari ile ekmek fiyatının 8 liradan satışa sunulacağı açıklanmış ve uygulama başlamıştı. Ekmeğe gelen zammın ardından simit ve poğaça fiyatlarında da değişiklik yapıldı.

22 Ocak itibari ile 8 liradan satılacak olan ekmeğin yanı sıra birçok unlu mamul ürünlerine de zam geldi. Özellikle sabahları tüketilen, uygun fiyatlı olduğu için tercih edilen simit ve poğaça fiyatları da zamlandı.

Özel üretim kapsamına giren simit ve poğaça fiyatlarına da zam geldi ve uygulanmaya başladı.

Yozgatlı fırıncılar, simit ve poğaça fiyatlarını 10 lira olarak belirleyerek satışa sundu.