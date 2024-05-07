Merkez Mahalle ve Köy Muhtarları Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı, Yozgat Valiliği Konferans Salonunda düzenlendi.

Gerçekleştirilen toplantıya Vali Mehmet Ali Özkan, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Vali Özkan, burada yaptığı konuşmada, mevcut muhtarlığını koruyan ve yeni seçilen muhtarlara görevlerinde başarılar dileyerek, seçilemeyen veya kendi isteği ile bir daha aday olmayan muhtarlara da bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Vali Özkan, devletin tüm imkanları ile millete en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olacaklarını belirtti.