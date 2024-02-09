Yozgat İl Müftülüğü ile ilçe müftülükleri arasındaki koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği artırmak ve yapılan hizmetleri yerinde görmek maksadıyla İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında Sorgun ilçesinde yapılan toplantıya İl Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri ve Şube Müdürleri katıldı.

Toplantıda İl Müftüsü Ali Gülden, ilk olarak yakın zaman önce Sorgun İlçe Müftüsü olarak atanan sayın İsa Yaykın'ı beraberindeki heyet ile birlikte ziyaret etti.

İlçe Müftülüğü makamında gerçekleşen ziyarette Müftü Ali Gülden Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın'a yeni görevlerinde başarılar dileyerek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Akabinde Sorgun İlçe Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleşen İlçe Müftüleri Toplantısında gündem konuları ele alınıp din hizmeti alanındaki verimliliği artırmak için istişarede bulunuldu.

Toplantı sonrası öğle namazı için Sorgun Yeni Cami'nde namaz öncesi cemaate hitap eden İl Müftüsü Ali Gülden namaz sonrasında cemaatle müsafaha etti.

Sorgun'daki programının ardından İl Müftüsü Ali Gülden, Sarıkaya İlçesi Selimli köyüne giderek Valilik Basın ve Yayın Müdürü Ferhat Açıkgöz'ün vefat eden babası merhum Salih Açıkgöz'ün cenaze namazını kıldırıp taziyede bulunarak programını tamamladı.