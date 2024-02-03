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Başvurular ayrıca İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden de yapılabilecek. Ürün güncelleme için son başvuru tarihi 29 Şubat 2024 olarak belirlendi.

ÇKS ÜRÜN GÜNCELLEME NEDİR?

ÇKS ürün güncelleme, ÇKS’ye kayıtlı çiftçilerin ektikleri ürünlerin türlerini ve ekim alanlarını güncelleme işlemidir. Her yıl üretim sezonu öncesi yapılması gereken bu işlem, çiftçilerin tarımsal desteklemelerden yararlanabilmeleri için gereklidir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

e-Devlet’e giriş yapın.

Arama kısmına “Çiftçi Kayıt Sistemi” yazın ve ilgili hizmeti seçin.

“Ürün Güncelleme” sekmesine tıklayın.

Ekranındaki talimatları takip ederek ürün ve ekim alan bilgilerinizi güncelleyin.

Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi için Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne veya İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurabilirsiniz.