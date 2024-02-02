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Yozgat Valiliği tarafından İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15-31 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmaları paylaştı.

Valilik yetkilileri, “Yozgat’ın huzur ve güvenliği için çalışan güvenlik güçlerini tebrik ediyoruz” dedi.

Valilikten çalışmalar hakkında yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Metamfetamin uyuşturucu maddesi, uyuşturucu kullanma aparatı, Esrar uyuşturucu maddesi, 14 adet telefon ele geçirildi. Türk Ceza Kanunun 191 uyuşturucu madde kullanmak suçundan 17 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ise, 12 gram esrar, 23,34 gram Metamfetamin, 2,4 gram Bonzai, 66 adet sentetik ecza, 11,42 gram eroin, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 36, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 4 şahıs olmak üzere, toplamda 40 şahsa işlem yapılmış, 2 şüpheli şahıs tutuklanmıştır” ifadelerine yer verildi.