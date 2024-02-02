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Çekerek ilçesinde, okul müdürlerinin katılı ile Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 1’inci dönem değerlendirilmesi yapılırken 2’nci dönemde gerçekleştirilecek projeler konuşuldu.

Gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli eğitim Müdürü Zeki Akkan’ın yanı sıra şube müdürleri okul ve kurum müdürleri katılım sağladı.

Toplantı hakkında bilgi veren Akkan, “Şube müdürlerimiz ve müdürlüğümüze bağlı okul ve kurum müdürlerimizin katılımı ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1’inci döneminin değerlendirilmesi ve 2’nci dönemde yapılacak çalışmaların planlanması amacıyla müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararların ilçemiz eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim” dedi.