Programda çocuklar tekne oruçlarını tutarak, öğle vaktinin girmesiyle birlikte hazırlanan ikramlıklar ile iftarlarını yaptı.

Çocukların iftar sevincine ortak olan İl Müftüsü Ali Gülden, "Çocuklarımızın Ramazan sevincini yaşamaları ve oruç ibadetine alışabilmeleri çok önemlidir. Bizler de öğrencilerimizin, oruç tutmanın sevincine ve mutluluklarına ortak olmak, bu güzel ibadete alıştırmak için öğrencilerimizle ‘Tekne Orucu’ etkinliği gerçekleştirdik" dedi.

YARDIM KOLİSİ HAZIRLADILAR

Minik öğrenciler ayrıca velilerinin desteği, öğreticilerinin rehberliğinde hazırladıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Türk Diyanet Vakfı Yozgat Şubesinde görevlilere teslim ettiler.

Minik öğrencileri tebrik eden Müftü Gülden, etkinliği düzenleyen Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür etti.

Gülden, “4-6 yaş grubu kurslarımızda yavrularımıza seviyelerine uygun verdiğimiz eğitimlerle İslam ahlakını, temel dini bilgileri ve değerlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Bugün burada minik yavrularımızın emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olmanın mutluluğunu ve gurunu yaşadık. Geleceğimiz için birey olarak İslami değerlere bağlı olmanın yanında toplum için de çalışma içerisinde olan nesil yetiştirmeliyiz” şeklinde konuştu.