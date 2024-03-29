Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel tarafından düzenlenecek olan konser bugün 20.30'da Rıza Kayaalp Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, seçim çalışmalarına hız vererek bir konser daha yapacağını duyurmuştu.

MHP Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, konser kapsamında Tuğçe Kandemir ve Mümin Sarıkaya’nın Yozgat’a geleceğini aktarmıştı.

2023 yılı boyunca Yozgat’ta konser aktivitesi olmadığı için bunalan gençleri sosyal bir aktivite ile buluşturacak.

Konserin ücretsiz olacağını bildiren Ömer Açıkel, “Zafere bir kala haydi Yozgat! Ücretsiz Tuğçe Kandemir ve Mümin Sarıkaya konseriyle buluşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konser kapsamında Yozgat’a gelecek olan Kandemir ise, “29 Mart’ta Yozgat’ta Ömer Açıkel’in önderliğinde Rıza Kayaalp Spor Salonunda muhteşem bir konser vereceğiz” şeklinde konuştu.