Ziyarette Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin ve Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan’dan, hastane ve sağlık çalışmaları hakkında bilgi alan Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, hastanede tedavi gören hasta ve yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

“DEV SAĞLIK HİZMETİ”

Ziyarette açıklama yapan Milletvekili Abdulkadir Akgül, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘hayalim’ dediği, sağlıkta reformun adı olan şehir hastanelerinin ilki olan Yozgat Şehir Hastanemizi ziyaret ettik. Yozgat Şehir Hastanesi, şehir hastaneleri modelinin ilki olması bakımından model ve örnek oldu. Sağlıkta pek çok kalite belgesine sahip olan hastanemiz sadece Türkiye’de değil pek çok dünya ülkesinden sağlık kuruluşlarına da örnek oldu. Ziyaretimizde İl Sağlık Müdürümüz Dr. Fatih Şahin ve Başhekimimiz Uzman Dr. Mustafa Kozan'dan hastanemiz hakkında bilgiler aldık. Daha sonra hastalarımıza ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yozgat'ımıza değer katan bu dev sağlık hizmeti için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Yozgatlı hemşehrilerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yozgat'a Yozgatlıların desteği ile değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi personelini ve tedavi gören hastaları ziyaret ettiklerini belirten Milletvekili Süleyman Şahan, “Tüm sağlık çalışanlarına işlerinde kolaylıklar diliyor, hastalarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.