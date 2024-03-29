Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adayı Kazım Arslan, ramazan sıra gecesi ve çocuk şenliği yapacaklarını duyurdu.
29 Mart Cuma günü ramazan sıra gecesi yapacaklarını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Adayı Kazım Arslan, 30 Mart 2024 Cumartesi günü ise çocuk şenliği gerçekleştireceklerini aktardı.
Kazım Arslan, 29 Mart Cuma günü ramazan sıra gecesini Yimpaş Alışveriş Merkezinde, 30 Mart 2024 Cumartesi günü ise çocuk şenliğini ise Yozgat İl Kültür Merkezinde yapacaklarını bildirdi.
Muhabir: Melike Aslı Arslan