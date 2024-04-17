Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda lavanta dikimi gerçekleştirildi.

Yüksekokul Makine Programı öğrencileri tarafından Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Mustafa Özdemir'in katılımıyla lavanta dikimi yapıldı.

Yüksekokul Müdürü Özdemir yaptığı açıklamada, “Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Makine Programı öğrencilerimizle birlikte lavanta dikimi gerçekleştirdik. Lavanta bitkisi, 1 metreye kadar boylanabilen, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitkidir. Lavanta bitkisinin ekonomik olarak kullanılan kısmı çiçekleridir. Bitkinin çiçek ve çiçek saplarından elde edilen uçucu yağ, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisidir. Lavanta uçucu yağı, en fazla kozmetik ve parfüm sanayinde kullanılmaktadır. Bunun yanında güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayinde ve ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle de aromaterapide kullanılmaktadır. İdrar arttırıcı ve romatizma ağrılarını dindirici etkisi de vardır. Lavanta çiçekleri sedatif etkisinden dolayı çay şeklinde de kullanılmaktadır. Lavanta toprak yönünden seçici olmayan bir bitkidir. Verimli topraklarda iyi yetişip daha fazla verim vermekte ise de verimi düşük derinliği az topraklarda da yetişebilmektedir. Kurağa, sıcağa ve soğuğa dayanıklıdır. Çok yıllık bir bitkidir. Tesis edildiğinde ilk 2-3 yıllık iyi bakımdan sonra uzun yıllar verim alınır” ifadelerini kullandı.