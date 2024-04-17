IPARD III Programı 1. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımlar için proje başvuruları TKDK tarafından 7 Mayıs 2024 saat 18.00’e kadar alınacak.

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “IPARD III kapsamında ilk çağrı için müracaatlar devam ediyor! Proje başvuruları 7 Mayıs 2024 saat 18.00’e kadar onlinebasvuru.tkdk.gov.tr üzerinden yapılabiliyor. Gerekli belgeler, 9 Mayıs 2024 mesai bitimine kadar TKDK İl Koordinatörlükleri ya da il irtibat ofislerine teslim edilebilecek” denildi.

IPARD PROGRAMI NEDİR?

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir.

IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

IPARD desteğinin 2014-2020 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.