Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu, kurulacak Güneş Enerji Santrali (GES) sayesinde kendi elektriğini üretecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan Güneş Enerji Santrali Projesi, Sürmeli Kız Öğrenci Yurdunda uygulamaya alındı.

Temiz enerji üretimini sağlamak ve aynı zamanda yurdun enerji giderlerini azaltmak için hazırlanan GES projesi için Sürmeli Kız Öğrenci Yurdunda fizibilite çalışması yapıldı. Finansmanı tamamen Dünya Bankası tarafından karşılanan proje ile yılsonu yurdun elektrik ihtiyacı karşılanmaya başlanacak.