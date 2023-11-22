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Merkez Ortaokulu'nda düzenlenen açılışa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Annesi Filiz Büyükyılmaz ve babası Bekir Büyükyılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış öncesi bir konuşma yapan Elif Aybike Büyükyılmaz’ın babası Bekir Büyükyılmaz, “Kendisi matematik mezunu, doktorasını yapmış bir çocuktu. Oran Kalkınma Ajansında uzman olarak turizm bölümü yöneticisiydi. Amansız bir rahatsızlık sonucunda kaybettik. Kendisi memleket sevdalısıydı. En büyük arzusu Yozgat çamlık ve Akdağmadeni’nde bungalov evler projesinin başlatılıp yürütülmesini çok arzulamıştı. Projeyi başlattı ama bitirmesine ömrü yetmedi. Biz hatırasını yaşatmak için kütüphane açıldı. Sorgun da bir okulda kütüphane açtık. Kısmet olursa bir de adına hatıra ormanı açacağız. İsmini yaşatmaya çalışıyoruz. Örnek alınacak bir çocuktu” ifadelerini kullandı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise, “Elif Aybike Büyükyılmaz kızımızın ismini yaşatmak, gençlerimize, çocuklarımıza örnek olarak dünya üzerinde ismiyle yaşamasını sağlamak üzere Oran Kalkınma Ajansının, Milli Eğitim Bakanlığımız, öğretmenlerin ve de ailenin desteğiyle oluşturmuş olduğumuz kütüphanenin açılışını yaptık. Öğrencilerimizde başarılı yavrumuzu örnek alacaklar elif gibi dost doğru olarak yollarında yürüyecekler. Kütüphane açılışında emeği geçen Milli Eğitim Bakanlığımıza, Sanayi Teknoloji Bakanlığımıza Oran Kalkınma Ajansımıza, öğretmen arkadaşlarımız, okul müdürümüze şükranlarımı sunuyorum. Okulumuz için hayırlı olsun. Annemize, babamıza da hayırlı ömür ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah onlara sabır versin ama sağ olsunlar var olsunlar geldiler o kadar acının içerisinde bu günümüzde yanımızda oldular” diye konuştu.

ELİF AYBİKE BÜYÜKYILMAZ KİMDİR?

29 Eylül 1983 tarihinde Ankara’da doğdu. Eğitim hayatına Namık Kemal ilköğretim Okulu'nda başlayan Elif Aybike, Bahçelievler Deneme Lisesi'ni bitirdikten sonra 2005 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümün den mezun oldu. Yine aynı üniversitede 2009 yılında ‘Mandelbrot Cümlesi ve Tarihçesi’ başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini, 2016 yılında ise ‘Dual Fraktallar ve Uygulamaları’ başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamladı. Usta Dershanesinde Matematik öğretmeni olarak başladığı çalışma hayatını, Vakıf Emeklilik AŞ' de finansal Yatırım Danışmanı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde Bilgisayar Programcısı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nda Turizm ve tanıtım birim Başkanı olarak devam ettirdi. Kariyeri süresince alanıyla ilgili makaleler yazıp, yurtiçi ve yurt dışı konferanslara katılarak bildiriler sundu. Birleşmiş Milletler HABITAT komitesi tarafından 20 yılda bir düzenlenen Habitat Konferansı'nda Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin kültürel mirasının korunması ve kültürel değerlerinin tanıtılmasını konu alan projesinin koordinatörlüğünü yaparak, konferansa Delege olarak katılıp, ülkesini uluslararası platformda temsil etti. Aynı zamanda Çeşitli müzikal ve tiyatrolarda rol aldı, ORANTI dergisi editörlüğü, edebice dergisi yazarlığı ve TÜBİTAK Türk Matematik Dergisi hakemliği yaparak sanata ve bili- me de katkılar sağladı. Doğayı korumayı ve çocuklara yaratıcı düşünme, problem çözme kabiliyeti ve üretkenlik gibi beceriler kazandırmayı hedefleyen iki ayrı TÜBİTAK Projesinde yürütücü olarak görev almakla birlikte pek çok sorumluluk projesinde de gönüllü olarak çalışan Büyükyılmaz kanun çaldı, şarkılar söyledi, suluboya resim yaptı, çocukları çok sevdi, çok gülümsedi ve en çok da insanlara faydalı oldu.