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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.

Ziyarette Sağlık Bakanı Koca’ya, Yozgat’ın en büyük sıkıntıları arasında yer alan uzman doktor eksikliğini ileten Milletvekili Sedef, talepleri iletti.

Ziyarette göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı Koca’ya teşekkür eden Sedef, “Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'yı TBMM çalışma ofisinde ziyaret ederek Yozgat Şehir Hastanemizin uzman doktor eksikliğini ve ilimizin sağlık konusundaki diğer taleplerini ilettik. Bizleri içtenlikle dinleyen ve çözüm arayışına giren sayın bakanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.