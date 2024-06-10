AK Parti (AKP)'nin hazırlıklarına başladığı yeni torba yasaya göre, vergi sisteminde zenginden daha fazla vergi alınması ve dar gelirliye doğalgazda sübvansiyon sağlanması planlanıyor.

AK Parti (AKP)'nin hazırlıklarına başladığı 'Yeni Torba Kanun’a ilişkin kulis bilgileri ortaya çıkmaya başladı.

Torbaya, enerjiden vergiye kadar yeni düzenlemelerin konulacağı kaydedildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yeni vergi çerçevesi, çok kazanandan çok vergi alınması ilkesine dayanacak. Bu düzenleme ile zengin kesimin vergi yükü artırılacak, daha adil bir vergi sistemi hedeflenecek.

Enerji sektöründe de kapsamlı düzenlemeler yapılacak. Yenilenebilir enerji yatırımları teşvik edilecek ve zamanında yatırım yapmayanların ruhsatları iptal edilecek. Ayrıca, dar gelirli vatandaşlara doğalgaz sübvansiyonu sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşlar için ucuz doğalgaz sağlamak üzere harekete geçti.

GELİRE GÖRE DOĞALGAZ TARİFESİ

Yeni düzenleme ile doğalgazda gelire göre tarife dönemi başlayacak. Geliri yüksek olanlar faturalarının tamamını öderken, dar gelirliler faturalarının sadece üçte birini karşılayacak. Geri kalan tutar devlet tarafından sübvanse edilecek. Bu uygulama ile dar gelirli vatandaşların mali yükü hafifletilecek.

İktidar kaynakları, "Doğalgazda çok büyük sübvansiyon yapılıyor. Dar gelirli ya da zengin ayrımı yok, 85 milyona aynı tarife uygulanıyor. Önümüzdeki süreçte bu sübvansiyonu genele değil, özele indirgemek için çalışmalara başladık. Hangi uygulamanın hayata geçirileceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Örneğin tüketiciler kullandıkları kadar faturalandırılacak. Gelir seviyesi yüksek olan kişiye 5.000 lira fatura geldiyse 5.000 lirayı ödeyecek. Dar gelirli vatandaşa 5.000 lira fatura geldiyse belli bir kısmını ödeyecek. Devlet diyecek ki bunun yüzde 30’unu öde.

Geri kalanını devlet sübvanse edecek. Böylelikle dar gelirlinin eli rahatlatılacak. Ama fatura herkese kullandığı kadar gelecek. Burada sübvanse edilen kısım genelden özele indirilecek ki dar gelirli vatandaş ile durumu iyi vatandaş ayrımı yapılabilsin" sözlerini aktardı.