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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında, Yozgat’ta kız öğrenci yurtlarında barınan üniversiteli kız öğrenciler için oluşturulan “Üniversite Polisi” görevlisi kadın polisler ile toplantı gerçekleştirildi.

Üniversite yurtları yöneticileri ile Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) faaliyetleri kapsamında Yozgat’ta kız öğrenci yurtlarında barınan üniversiteli kız öğrenciler için oluşturulan “Üniversite Polisi” görevlisi kadın polisler ile toplantı düzenlendi.

Toplantıda Vali Özkan, "İlimizdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin huzur ve güven içeresinde sürdürülmesi için İçişleri Bakanlığımızca başlatılan ‘Okul Polisi’ uygulamasından sonra, yurtlarımızda - öğrenci evlerimizde kalan ve üniversite okumak üzere ilimize gelen kız öğrencilerimizin sokakta ve okul çevrelerinde karşılaştıkları sorunları, olumlu veya olumsuz durumları birinci ağızdan almak, kendilerine daha güvenli bir kent ortamı sunmak amacıyla ‘Üniversite Polisi’ uygulamamız başlatılmıştır. Uygulama ile diğer illerden ilimize gelen üniversiteli kız öğrencilerimiz il merkez ve yüksekokul bulunan ilçelerimizdeki görevli kadın polislerimize daha kolay ulaşabilecek, karşılaştıkları asayiş, güvenlik, trafik ve benzeri sorunlarını emniyet birimlerimize daha kolay aksettirebilecekler” dedi.

Özkan, toplantıda sunum yapan İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer’e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’a teşekkür ederek görevli polislere kolaylıklar diledi.