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Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, fakülte dekanları, daire başkanları, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü engelliliği azaltmaya, engelliğe yol açan hastalıkların sağaltımına harcayan bir hekim olarak oldukça anlamlı bulduğunu söyledi.

Rektör Yaşar, yıllarca aktif olarak engelleri ortadan kaldırmak odaklı çalıştığının altını çizerek: “Bitkisel engellilik, doğumsal veya daha sonradan engelliliğe yol açan hastalıkların tedavisinde ve rehabilitasyonunda uğraştım. Buradaki temel amaç bir takım doğumsal kısıtlılıkla yola başlayan çeşitli nedenlerle daha sonraki yıllarda engelliliğe yol açan hastalıklara maruz kalarak çeşitli fonksiyonel kayıplara uğramış hastaların hayatını kolaylaştırmak adına bir şeyler yapabilmektir. Bunların doğru öğretilmesi kompoze edilmesi fonksiyonel anlamda ihtiyaçların tanımlanması farklı bir yerde, hayatının ileriki yaşamında kaybettiği fonksiyonların desteklenmesi öğrenilmiş ama ihtiyaç duyulan fonksiyonların desteklenmesi ise çok ayrı bir yerde. Her bir bireyin kendi içinde farklı değerlendirilerek toplumsal yaşama bağımsız bir şekilde nasıl adaptasyonu sağlayabiliriz nasıl faydalı olabiliriz düşüncesi hareket noktamızdır” ifadelerine yer verdi.

“ÇALIŞMALARIN HER DAİM DESTEKÇİSİYİM”

Panel öncesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yaşanılan kısıtlılıkların azaltılmasına yönelik yapmış olduğu projeleri görmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Rektörümüz: “Ziyadesiyle memnun oldum. Üniversitemizde bu tür çalışmaları her daim destekleyeceğiz. Hayalim olan Türkiye’ye örnek teşkil edecek bir olan Rehabilitasyon Enstitüsü’nün görev süremiz bitmeden hayata geçirmeyi istiyoruz. Engelli bireylere, üniversitemize ve ülkemize parmakla gösterilecek bir rehabilitasyon enstitüsünü kazandırmayı hedeflemekteyiz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Esin Cerit’in yaptığı panelde: Yozgat İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Genel Sekreteri Ekrem Baştürk ‘İşitme Engelli Bireylerin Dünyasında Biz’, Yozgat Engellilere Hizmet Derneği Başkanı Sabit Akdaş ‘Görme Engelli Bireylerin Dünyasında Biz’ konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Panelin ardında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından “2023 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri”nde ‘Mekânda Erişilebilirlik Turuncu Bayrak’, ‘Eğitimde Erişilebilirlik Yeşil Bayrak Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik Mavi Bayrak’ kategorilerinde bayrak alan fakülte, yüksekokul ve Meslek Yüksek Okullarına bayrak ve belgelerinin takdiminin ardından sona erdi.