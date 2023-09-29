İl Müftüsü Ali Gülden kitap standını ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

İl Müftüsü Gülden, , "Mevlid-i Nebi Haftası, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anma ve onun öğretilerini hatırlama fırsatı sunan özel bir zaman dilimidir. Bu anlamlı haftada, halkımızın sahih dini bilgilere kolayca ulaşabilmesi için Yozgat İl Müftülüğü olarak diyanet yayınlarını bir araya getirerek kitap standı açtık. Amacımız, vatandaşlarımıza dini ve manevi kaynaklara kolay erişim sağlamaktır. Vatandaşlarımız, yayın satış ofisimizden her zaman istifade edebilirler" dedi.

Kitap standının yanı sıra, İl Müftüsü Ali Gülden, Mevlid-i Nebi Haftası boyunca açık tutulacak standa gelen vatandaşlarla bire bir sohbetler gerçekleştirerek onların sorularını yanıtladı ve dini konular hakkında bilgi verdi. Ayrıca, görevli personele katkılarından dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)