Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, yıl içerisinde yapılanlar gözden geçirilmiş, 2023 yılı son üç ayında yapılması gerekenler, atılacak adımlar planlandı.

Toplantı ile alakalı bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2021-2025) kapsamında ilimizde kadına yönelik şiddetle mücadelede yer alan il müdürlükleri, sivil toplum örgütlerin alt kurul temsilcileri ile bir araya gelinerek Kurum temsilcileri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin ilimizde alınan tedbirler ve iyi uygulamalar ile koordinasyon planı kapsamında sorumlu kurumlarca kaydedilen ilerlemelere ilişkin bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. İl Müdürlükleri ve sivil toplum örgütlerince kadına yönelik şiddetle mücadelede işbirliği içinde çalışma grubunca, kurumlarca acil alınması gereken önlemlerin belirlendiği eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüttükleri görüldü" dedi.

Neşeli, "Toplantıda, şüphelilerle ilgili (öfke kontrolü gibi) önleyici destek hizmetlerinin uygulamasının ve etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece sosyal hizmet uygulamaları ve polisiye tedbirlerin yeterli olmaması nedeniyle diğer tüm kurumların sürece dahil olması, bu alanda görev ve sorumluluk üstlenmiş tüm kurumların koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesinin sağlanması, risk düzeyi yüksek olayların sosyal, psikolojik ve ekonomik yönlerini de ele alacak şekilde bütün yönleri ile incelenmesi, karara bağlandı” ifadelerini kullandı. (Ahmet Ayverdi)