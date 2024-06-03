Yozgat Katı Atık Birliği yakınlarında sokak köpeklerinin toplu halde ölü bulunduğu bilgisini alan Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye ekipleriyle olay yerine gitti.

Yapılan incelemede 20’nin üzerinde köpeğin şırınga yardımıyla kimyasal madde kullanılarak öldürülüp, toplu halde dağlık alana bırakıldığı tespit edildi. Telef olan hayvanlar belediye ekiplerinin kazdığı kuyuya gömülürken, hayatta kalan 30’a yakın yavru ve yetişkin köpek ise belediye barınağına götürülerek tedavi ve bakımları yapıldı.

“BİR VAHŞETE TANIK OLDUK”

İnsan olarak bir vahşete tanık olduklarını belirten Başkan Kazım Arslan, “Öğretim görevlisi bir arkadaşımız bize ihbarda bulundu, biz de olay yerine gittik. Katı atık tesisimize 300 metre mesafede 20’nin üzerinde yetişkin köpeğin zehirlenip o bölgeye atıldığını gördük. Bunlar iğne ile zehirlenmişler, köpekler başka bir yerde zehirlenip buraya atılmışlar. Daha kötü olanı da bu ölen köpeklerin yavruları vardı, 30’un üzerinde yavru köpek vardı o bölgede. Onlar da perişan haldeydi. Görevli arkadaşlarla yavruları ve sağ olan diğer yetişkin köpekleri belediyemizin barınağına getirerek bakımlarını yaptık” dedi.

“BÖYLE BİR VAHŞETİ KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Zehirlenerek öldürülen köpeklerin belediye ekiplerince gömüldüğünü ifade eden Başkan Arslan, “Ölmüş köpekler sağlık açısından da sorun oluşturmaya ve kokmaya başlamıştı. Onları da orada büyük bir çukur açarak gömdük. Tabii bunu kabul etmek mümkün değil. Böyle bir vahşetin savunulacak bir tarafı da olamaz. Bu dönemde böyle bir vahşeti ve bunu yapanları da insan olarak kabul etmek mümkün değil. Biz üzerimize düşen insanlık görevini yapacağız, bu canlılara merhametle yaklaşacağız. Bu yavruların da hepsinin bakımını ve beslenmesini biz yapacağız” şeklinde konuştu.