Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:15     05:07     12:44     16:41     20:11     21:55

Akdağmadeni    03:12     05:03     12:40     16:36     20:06     21:50

Aydıncık             03:11     05:04     12:42     16:39     20:10     21:55

Boğazlıyan         03:17     05:07     12:42     16:37     20:08     21:49

Çandır                 03:16     05:06     12:41     16:37     20:07     21:48

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Çayıralan            03:15     05:05     12:41     16:36     20:06     21:48

Çekerek              03:10     05:03     12:41     16:38     20:09     21:54

Kadışehri            03:10     05:02     12:40     16:37     20:08     21:52

Saraykent           03:13     05:04     12:41     16:37     20:08     21:51

Sarıkaya              03:15     05:06     12:42     16:38     20:08     21:51

Şefaatli                03:17    05:08     12:44     16:40     20:10     21:53

Sorgun                03:13     05:05     12:42     16:39     20:10     21:53

Yenifakılı            03:18     05:08     12:43     16:39     20:09     21:50

Yerköy                03:17     05:09     12:45     16:41     20:12     21:55

Kaynak: Haber Merkezi