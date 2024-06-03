Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:15 05:07 12:44 16:41 20:11 21:55

Akdağmadeni 03:12 05:03 12:40 16:36 20:06 21:50

Aydıncık 03:11 05:04 12:42 16:39 20:10 21:55

Boğazlıyan 03:17 05:07 12:42 16:37 20:08 21:49

Çandır 03:16 05:06 12:41 16:37 20:07 21:48

Çayıralan 03:15 05:05 12:41 16:36 20:06 21:48

Çekerek 03:10 05:03 12:41 16:38 20:09 21:54

Kadışehri 03:10 05:02 12:40 16:37 20:08 21:52

Saraykent 03:13 05:04 12:41 16:37 20:08 21:51

Sarıkaya 03:15 05:06 12:42 16:38 20:08 21:51

Şefaatli 03:17 05:08 12:44 16:40 20:10 21:53

Sorgun 03:13 05:05 12:42 16:39 20:10 21:53

Yenifakılı 03:18 05:08 12:43 16:39 20:09 21:50

Yerköy 03:17 05:09 12:45 16:41 20:12 21:55