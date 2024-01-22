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Yozgat’ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçları, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yozgat'ın tüm köylerinde karla mücadele çalışmaları yürüten İl Özel İdaresi ekipleri yolda kalan ve kaza yapan araçlara da müdahale ederek ulaşımda aksamaların olmasına izin vermiyor.

İl Özel İdaresi yetkilileri sürücülere yaptığı uyarıda şunları söyledi: “Dikkatli ve duyarlı olmanızı, Kış lastiği kullanmanızı, Trafik işareti ve levhalarına dikkat ederek yolculuk yapmanızı önemle rica ediyoruz.”