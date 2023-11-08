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Kadınlar arasında, unutulmaya yüz tutanak yöresel ürünleri yeniden üretmek, yardımlaşma dayanışma sağlamak, kadınların ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmak amacıyla 2017 yılında Serpil Atakul Çıtak’ın başkanlığında kurulan dernek, çalışmalarına devam ediyor.

Yönetim kurulu başkanlığı devralan Songül Turan Şahin, çalışmalara aynen sürdürüyor.

Dernek başkanı Songül Turan Şahin, kavurga, mantı, salça ve erişte başta olmak üzere yöresel ürünlerle yeni nesil gıda ve yiyecek ürünlerini birleştirerek, damaklara yeni tat oluşturma gayretinde olduklarını söyledi.

Kamu STK işbirliğinin güçlendirilmesi kapsamında dernek ziyaretlerini sürdüren Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, dernek başkan ve üyeleriyle bir süre mevzuata ve çalışmalara yönelik sohbet edip, güncel gelişme ve değişikliklere değişirken, aynı zamanda da çalışmalarına rehberlikte bulundu.

İl Müdürü Yurtlu, kadın dayanışması ve güçleri birleştirme ve boş vakitleri, geçmişte meşhur damak tatlarıyla bilinen ebeveynlerin ürettiği ürünlerin tekrar sofralara kazandırılması noktasında önemli görev için elbirliği yapan STK ruhlu başkan ve üyeleri tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren dernek başkan ve üyeleri, kırsal kasabaya kadar teşrif ederek, devletin ve kurumun gülen yüzünü yansıtan hoşgörü sahibi, yazar ve şair İl Müdürü Yurtlu’ya gönülden teşekkürlerini, ifade ettiler.