Dünya radyoloji günü mesajı

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Dr. Şahin yaptığı açıklamada, “8 Kasım 1895’te Alman fizikçi Wilhelm Conrad Roentgen’in x-ışınlarını bulmasına ithafen dünya radyoloji olarak kutlanıyor” dedi.

Radyoloji ışın bilimi demektir. Sadece x ışını değil günümüzde manyetik rezonans görüntülemeyle, sesleri kullanarak ultrasonogrofiyle ve çeşitli teknik, teknolojik aletlerle tıpa hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Dr. Şahin “Hem klinisyen arkadaşlarımızın tanısına yardımcı oluyor hem de hastaların tedavisinde yol gösterici oluyoruz. Aynı zamanda gelişimsel radyoloji bölümünde de hastaların tedavi olmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



Dr. Şahin konuşmasının devamında, “X ışınlarının kullanımının faydalarının yanında gereksiz kullanımdan kaynaklanan birçok zararları olabilir. Dolayısıyla hamilelerimiz, çocuklarımız ve yetişkin insanlarımızda gereksiz tetkiklerden uzak durmalıdır. Akılcı radyolojik tetkiklerin gerekli durumlarda seçilmesi önerilmektedir. Bu tekniklerin akılcı kullanımı sayesinde tıpta çokta faydalı bir şekilde yıllardır kullanılmaya devam ediyor. Önümüzdeki teknolojik gelişmelerle, yapay zeka çalışmalarının ilerlemesiyle daha uygun kullanımıyla çok daha başarılı bir halde devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Dr. Şahin, “Bu gün dolayısıyla tüm radyoloji camiasındaki klinisyen arkadaşlarımızın, radyoloji teknisyenlerimizin, hemşirelerimizin aynı zamanda x ışınlarıyla uğraşan tüm meslektaşlarımız radyoloji gününü kutluyorum” diyerek sözlerine son verdi.