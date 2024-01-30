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Yozgat’ta kadınların başarı hikayeleri kırsal kalkınmaya yön veriyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansının desteklediği projeyle kadınlar istiridye mantarı üretiminde başarıya ulaştı. Çandır ilçesinde kurulduğundan bu yana 100 ton satış gerçekleştiren tesis, kadın istihdamına öncülük ediyor.

2020 yılında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle "KOP'la İstiridye Mantarı Üretiyorum, Refaha Kavuşuyorum" projesi hazırlandı.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 100 metrekarelik çadırda başlatılan istiridye mantarı üretiminde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansının da katkısıyla 2023 yılında 12 çadır ve bin 200 metrekare alana ulaşıldı.

Yetkililer, 12 çadırda günlük 500 kilogram mantar ürettiklerini, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin tüm illerine ürün gönderdiklerini belirtti.