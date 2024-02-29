Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik bilinci öğretiliyor.

Trafik Jandarma ekipleri trafik bilincine sahip nesiller yetiştirmek adına Mustafa Kıymaz Arslan ilkokulunda eğitim gören öğrencilere trafik kurallarını anlattı.

Araç içerisinde emniyet kemeri kullanmanın hayati önem taşıdığını, emniyet kemerinin trafik kazalarında zararı en aza indirme konusunda önemli olduğunu, günlük yaşamlarında güvenli bir şekilde hareket etmelerinde yaya geçidinin büyük önem taşıdığını belirten ekipler, yaya geçidinden nasıl geçilmesi gerektiği hakkında uygulamalı eğitim verdi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı bu tür eğitimlerin, trafik kazalarının önlenmesi ve toplumun trafik güvenliği konusunda bilinçlenmesi adına eğitimlerin devam edeceğini belirtti.