Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşlara 112 Acil Çağrı hakkında bilgilendirilme yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçe merkez dahil ilçeye bağlı köylere de giderek vatandaşları bilgilendiriyor.

Bilgilendirme çalışmaları kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler Pazarcık köyüne giderek vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşlara 112 Acil Çağrı hakkında bilgilendirme yapan ekipler aynı zamanda bilgilendirme broşürleri dağıttı.

112 Acil Çağrı Merkezinin gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini anlatan ekipler, “Vatandaşlarımızın acil yardım ihbar hattına asılsız ihbarlarla kötüye kullanarak hat yoğunluğu oluşturması vatandaşın can ve mal kaybı riski yaşamasına neden olmaktadır. Telafisi mümkün olmayan bir işin sorumluluğunu taşıyan ve görev bilinci ile acil yardım hizmeti veren personelimizin asılsız ihbarlarla meşgul edilmemesi gerekmektedir. Her bir saniyenin hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımıza ulaşmak ve onlarla ilgili çağrıları sağlıklı yönlendirebilmek için vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak asılsız ihbarda bulunmamaları, gereksiz yere meşgul etmemeleri önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.