Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Sarıkaya’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenledi.

Operasyonda, E.K. isimli şahsın tarihi eser bulundurduğu tespit edildi ve şüpheli gözaltına alındı. Şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramalarda 3 adet İslami Döneme Ait Altın Bilezik ve 2 adet Altın Obje ele geçirildi.

Tarihi eser niteliğindeki bilezikler ve objeler muhafaza altına alınırken, şüpheli E.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, her türlü kaçakçılıkla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.