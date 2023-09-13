Savunma ve sivil alanlarda faaliyet gösterecek olan Meta Yıldız Savunma Sanayi A.Ş. Yozgat istihdamına önemli katkılarda bulunacak ve insansız hava aracı üretimi yapacak.

Temel atma töreninde bir konuşma yapan Meta Yıldız Savunma Sanayi yönetim kurulu başkanı Sedat Ocakcı, “Teknoloji üreten ve teknolojiye yatırım yapan birisi olarak büyüklerimizden aldığımız destekle buradaki misafirperverlikle inşallah hep birlikte Yozgat’ta, Türkiye’de ve Dünya’da çok güzel işler yapacağız. Birlikte yerli ve milli projeyi tüm Dünya’ya sunacağız” diye konuştu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise, “Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleriyle ve bakanlarımızın desteği ile iş insanlarımızın gayreti ile ülkemizde ve Yozgat’ımıza taş üstüne taş koymayı hemşehrilerimizin nitelik arz eden yatırımlarla Yozgat’ımızı şenlendirmeye devam ediyoruz. Bizler 13 gün önce Sedat beyle bir yatırımla alakalı konuşmuştuk sağ olsun bunun bu kadar hızlı olacağını ve ani başlayacağını düşünememiştik. Allah kazasız belasız inşaatı tamamlamayı nasip etsin. Bu tesisin bir önemi ve özelliği var. Bozok Organize Sanayi Bölgesinin ilk tesisi. İlk genç yatırımcı girişimci arkadaşımızın bir tesisi olacak buda bizler için önemli. Bozok Organize Sanayi Bölgesinde emeği olan bakanlıklarımız İl Özel idaremiz ve bunun yanında insanlarımıza Valiliğimiz, Milletvekillerimiz bu vesile ile onlara da teşekkür ediyorum. Bu tür yatırımların devam gelir Bozok Organize Sanayi Bölgesi hareketlilik katar” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)