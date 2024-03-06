Yozgat’ın, Kadışehri ilçe merkezinde Yenimahalle yaptırılmakta olan cami yapım çalışmaları Yeni Mahalle Cami ve Kuran Kursu Derneği marifetiyle yürütülüyor.

Derneğin çalışma ve faaliyetlerini yerinde inceleyen İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, dernek yönetim kurulu başkanı Osman Aksoy’dan bilgi aldı.

Yaklaşık iki dönümlük arsa üzerine inşa edilen cami ve kuran kursu, hizmete sunulmasıyla mahalleye ibadet etme hizmeti aynı sıra milli ve manevi değerlerin gelişmesine katkı sunup imar açısından da güzellik katacak.

İl Müdürü Yurtlu’ya çalışmalar hakkında bilgi sunan dernek yönetim kurulu başkanı Osman Aksoy, “Camimiz ve kuran kursu inşaatımız, yaklaşık iki dönüm arsa üzerine yapılıyor. Takriben iki yüz kişi cemaat kapasiteli camimiz, tek katlı ve görsel açıdan özellik ve güzellik taşıyan mütevazı bir ibadethane olacak inşaallah, yanı başında yükselen Kuran Kursu binası da yine tek katlı ve eşdeğer özellikte olup, tamamlanmasını müteakiben mahalle sakinlerine ve ibadet etmek isteyenlere hizmet verip özellikle minik ve genç yavrularımıza dini ilimlerin tedrisine ev sahipliği yapacak” diyerek, arsayı bağışlayan kadın hayırsever Satı Güzel’e teşekkürlerini belirtti.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, çalışmaların daha etkin sürdürülmesi yönünde dernek başkanı Osman Aksoy’a telkinlerde bulunurken, başkan Aksoy ise hayırseverlerin yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle de desteklerini yoğunlaştırmalarını vurguladı.