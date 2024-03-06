Meclis salonunda düzenlenen toplantıda 4 gündem maddeleri karara bağlandı.

GÖLETLERİN DURUMUNU ANLATTI

Gündemin birinci maddesinde, Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu Başkanı Şakir Taşdemir, Sorgun’da bulunan baraj ve göletlerin ilçeye ne gibi fayda sağladığı, ilçede bulunan baraj ve göletlerde hangi çeşit su ürünlerinin yetiştirildiği hakkında hazırlanan raporu okudu.

Başkan Taşdemir yaptığı açıklamada, “Sorgun Taşlık köyü barajının temelden yüksekliği 45 metre, 10 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip, 7 bin 110 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet ettiği görülmüştür. Sorgun Erkekli Göletinin temelden yüksekliği 23,5 metre, 2,84 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip gölet olup 7 bin 510 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet ettiği görülmüştür. Sorgun Araplı barajının temelden yüksekliği 38 metre, 1,74 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj 3 bin 530 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edeceği, baraj inşaatına 09 Mayıs 2018 tarihinde başlanmış olup, gerçekleşme sağlanmıştır. Sorgun Eymir Barajının temelden yüksekliği 36,5 metre, 2,7 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj 7 bin 870 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet ettiği görülmektedir. Sorgun Sarıhamzalı -Bahadın Barajının temelden yüksekliği 36,5 metre, 21 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj 11 bin 120 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet ettiği görülmüştür. Sorgun Gevrek Göletinin temelden yüksekliği 25,5 metre, 3,4 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip gölet 8 bin 750 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir. İlçede bulunan baraj ve göletlerden Sulama bazında Sorgun Erkekli Göletinden 7 bin 510 dekar, Gevrek Göletinden 8 bin 750 dekar, Gülşehri Göletinden 2 bin 310 dekar Taşlık Göletinden 7 bin 110 dekar ve Yenice barajından 9 bin 200 dekar zirai arazisinin sulamasının yapıldığı, anılan baraj ve göletlerde ekonomik açıdan balık yetiştirildiği ve yetiştirme yapılacağı diğer yandan fiziki gerçekleşmesi biten ve su tutulan baraj ve göletlerde olta balıkçılığı yapıldığı gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

Rapor oy birliği ile kabul edildi.

SPOR TESİSLERİ HAKKINDA RAPOR

Gündemin ikinci maddesinde, Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu Başkanvekili Ekrem İlker, Boğazlıyan’da bulunan spor tesisleri ile halı sahaların genel durumları hakkında hazırlanan raporu okudu.

Başkanvekili İlker rapor üzerine yaptığı açıklamada, “Boğazlıyan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde müdür, sözleşmeli spor eğitim uzmanı, sözleşmeli voleybol antrenörü, 1 kadrolu büro işçisi, 1 geçici görevli hizmetli, 1 geçici görevli temizlik işçisi ile hizmet vermektedir. Boğazlıyan ilçesinde 3 spor kulübü (Boğazlıyan Şeker Spor, Boğazlıyan Sağlık Spor ve Sırçalı Belediye Spor) 1 stadyum (Sentetik Çim Saha), 1 kapalı spor salonu, İdari bina, soyunma odaları, Fitnes salonu, semt sahası, kondisyon aletleri ve parkın bulunduğu, gençlerin ve Boğazlıyan halkının hizmetine sunulduğu, ayrıca Bakanlık tarafından Gençlik merkezinin yapıldığı ve hizmet sunulduğu görülmüştür. Boğazlıyan ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Spor Toto arasında düzenlenen protokolle tesis alanında yürüyüş yolunun yapıldığı, kapalı halı sahanın yapıldığı ve soyunma odalarının yapıldığı, eksik kalan ve onarıma ihtiyaç duyulan yerlerin ve mahallelerde ihtiyaç duyulan yerlere spor tesisi yapımıyla ilgili Müdürlük bütçesinden 2024 yılı içerisinde ödenek ayrılarak programa alınması ve yaptırılması komisyonumuzca uygun görülmektedir” diye konuştu.

Okunan rapor meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Gündemin üçüncü maddesinde, Alt Yapı ve Sanat Yapıları Komisyonu Başkanı İrfan Coşgun, Yerköy’e bağlı köylerde yapımı devam eden Köprü menfez, kilitli parke ve kanalizasyon yapımı ve onarımı hakkında hazırlanan raporu okudu.

Coşgun yaptığı açıklamada, “İl Özel İdaresi 2023 mali yılı bütçesinden ayrılan ödenekler karşılık tutularak 8 Milyon 312 bin lira bedelle ilçeye bağlı muhtelif köylere toplamda 57 bin 834 metrekare kilitli parke döşeme işi gerçekleştirilmiştir. Kanalizasyon programı kapsamında Çakırhacılı köyü kanalizasyonuna ilave işinin işçiliğinin köy halkınca karşılandığı, ihtiyaç duyulan malzemelerin geçen yıldan depoda kalan malzemelerle karşılandığı, kazı ve dolgu işlemlerinin ilçe envanterinde bulunan iş makineleri ile yapılmıştır. İlçeye bağlı Karaosmanoğlu köyünde afetten dolayı yıkılan iki adet köprü için Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından finanse edilen ve İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan köprüler tamamlanarak ilçe ve köy halkının hizmetine sunulduğu gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

YILMAZ'DAN EĞİTİM RAPORU

Gündemin dördüncü maddesinde, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, Yerköy’de bulunan ilköğretim kurumlarına bağlı okulların genel durumları hakkında hazırlanan raporu okudu.

Komisyon Başkanı Yılmaz raporla alakalı şunları söyledi: “İl Genel Meclis üyeleri imzasıyla verilen önerge kapsamında İlimiz Yerköy ilçesinde bulunan ilköğretim kurumlarına bağlı okullardan, Şehit Muhammed Ali Ocak ilkokulu ve Mehmet Akif Ersoy ortaokulunun iç cephelerinin boyanmasına ihtiyaç vardır. Cumhuriyet ilkokulunun çatı aktarımının yapılmasına ihtiyaç duyulduğu, diğer okulların genel olarak durumlarının iyi olduğu gerek ilgililerden ve gerekse yapılan incelemelerden anlaşılmıştır.”