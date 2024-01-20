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12 ayda hafız olan Ela Emin, 14 saatte Kur’an-ı Kerim’i okuyarak "Taş Hafize" oldu.

İl Müftüsü Ali Gülden, müftülüğe bağlı İmran Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğrencisi Ela Emin'i makamında ağırladı.

Öğreticilerinin sunduğu eğitim programına uyarak 12 ay gibi kısa bir sürede hafızlığını tamamlayıp 14 saatte Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezbere okuyan öğrenci Ela Emin "Taş Hafize" unvanını aldı.

Hafız öğrenciyi makamında ağırlayan Müftü Gülden, "Hafızlık Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimetlerinden biridir. Ömür boyu Kur’an’ın hizmetinden ayrılmayarak yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim'in gösterdiği ilkelere sarılmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ela Emin’i, Kur’an Kursu yöneticisi Mehtap Yalçıntaş ve hafızlık öğreticilerini tebrik eden Gülden, hafız öğrenci Emin’e hediye takdim etti.