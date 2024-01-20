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2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle öğrenciler karnelerini aldı. Sarıkaya ilçesinde öğrencilerin karne hediyesi oksijen adamdan oldu.

Kendi imkanlarıyla yaklaşık 23 yılda 300 binden fazla fidandı toprakla buluşturan "Oksijen Adam" olarak tanınan doğa gönüllüsü Abdullah Karataş, öğrencileri unutmadı.

Sarıkaya Namık Kemal İlköğretim okulunu ziyaret eden Abdullah Karataş, öğrencilere sedir çam fidanı hediye etti.

Ömrü boyunca fidan dikmeye devam edeceğini belirten Karataş, gelecek nesillere yaşanılabilir yeşil bir doğa bırakmak istiyor. 2008 yılında emekli olan ve ilçede çocuklarıyla birlikte beyaz eşya işiyle uğraşan Karataş, vaktinin büyük bir kısmını diktiği fidanların bakımıyla geçiriyor. İlerleyen yaşına rağmen yaz kış demeden her gün fidanların, kontrolünü, bakımını ve sulamasını yapan Karataş, toprakla buluşturduğu fidanları bir bebek edasıyla büyütüyor.

2000 yılında fidan dikimine başlayan ve şu ana kadar 300 binden fazla fidanı toprakla buluşturan Karataş, oluşturduğu 25 hatıra ormanının yanı sıra köy ve beldelerde 20’yi geçkin çeşme yaptırdı. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve yeşil bir doğa bırakmak için gece gündüz çalışan Karataş, ayrıca ilçedeki mezarlıklar, okul bahçeleri başta olmak üzere kaymakamlık ve belediyenin gösterdiği boş alanlara da kendi imkanlarıyla fidan dikmeye devam ediyor.

ÖĞRENCİLERE HEDİYE

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Karataş, sedir çam fidanı hediye etti. İlçede çocukların oksijen amcası olarak bilinen Abdullah Karataş, karne günü öğrencileri unutmadı.

Namık Kemal İlkokulu yöneticilerinden yapılan açıklamada, “Abdullah Karataş, öğrencilerimizin oksijen amcası öğrencilerimize karne hediyesi olarak her zamanki gibi kendi elleriyle sedir çam fideleri hediye etti. İlçemiz adına doğaya, yeşile böylesine hassas ve hepimiz için bu anlamda güzel bir örnek olan ‘Oksijen Adam’ iyi ki var. Namık Kemal Ailesi olarak teşekkür ediyor, oksijen amcamız Abdullah Karataş’a sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz” denildi.

“SEVİNÇLERİNE ORTAK OLDUK”

Öğrencilerin karne sevincine ortak olduğunu belirten Karataş, “63 yaşındayım, bu zamana kadar 25’i geçkin hatıra ormanım oldu. 300 bini geçkin fidanım ve 20’yi geçkin çeşmelerim oldu. Ömrümü doğaya ve fidanlara adadım. Ömrüm boyunca temin ettiğim fidanları doğayla buluşturmaya kendime söz verdim. Ölünceye kadar da bunu yapacağım. Bütün finansmanını kendi imkanlarımla sağlıyorum. Sulamasını, dikimini, bakımını her şeyini kendim yapıyorum. İlçedeki bazı gönüllü arkadaşlar da fidanların bakımı için bana yardımcı oluyor. Fidanları çocuk gibi seviyorum, onlar benim doğada aşkım, sevgim, mutluluğum. Ben bunlarla mutlu oluyorum, rabbim ömür verdikçe de bunu devam ettireceğim. Öğrencilerimizin karne sevinçlerine ortak olduk. Onlara sedir çam fidanı hediye ettim. İnşallah gelecek nesillere de fidan dikme alışkanlığı kazandıracağız” dedi.