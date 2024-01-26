Akdağmadeni ilçesine bağlı Umutlu Beldesi Taşkın Kontrolü 2’nci kısım sözleşmesi Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdür Yardımcısı Serkan Kaman tarafından imzalandı.
İş kapsamında; Akdağmadeni ilçesine bağlı Umutlu Beldesi Ekitçe Deresi'nde mevcut kanalın membasına 100 metre çift taraflı beton ağırlık taşkın kontrol kanalı, 1 adet menfez, Olucak deresinde mevcut kanalın mansabına 100 metre çift taraflı beton ağırlık taşkın kontrol kanalı, 1 adet menfez ve duvar üstlerine pano panel tel çit yaptırılacak.Kaynak: Haber Merkezi