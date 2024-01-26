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Akdağmadeni Kaymakamlığı, don ve buzlanmaya karşı araç sürücülerinin dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, “Yollarda oluşan buzlanma lütfen dikkatli olalım. Buzlanma riski bulanan yollarda güvenli duruş mesafesi uzun olacağından hız azaltılmalı, önde seyreden araç ile takip mesafesi normalden en az üç kat daha fazla bırakılmaya özen gösterilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların, özellikle yaşlı ve çocuklara karşı da dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN ÖNERİLER

Kar yağışı ve buzlanma gibi hava koşullarında güvenli sürüş için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

Aracın lastik basınçlarını kontrol edin.

Aracın frenlerinin ve ışıklarının iyi durumda olduğundan emin olun.

Araç kullanırken hızınızı düşürün.

Araçların arasında güvenli bir mesafe bırakın.

Virajlara dikkatli girin.

Yağmur suyu kanallarının tıkalı olmadığından emin olun.

Araç kullanırken uyanık olun ve dikkatinizi yola verin.

Bu hususlara dikkat ederek, kar yağışı ve buzlanma gibi hava koşullarında güvenli bir şekilde seyahat edebilirsiniz.