Yerköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Tan, Örgü Bebek Kursunda kursiyerlerin emekleriyle ortaya çıkan Amigurumi bebeklerin (örgü bebek) yapımının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Usta öğretici Hatun Şahin tarafından sabah 09.00’dan öğlen 12.30’a kadar verilen 248 saatlik kursun sonunda kursiyerler sertifika almaya hak kazanacaklarını belirten Tan, kursun ilk ürünlerinin ortaya çıkmaya başladığını ve kursiyerlerin emeklerini takdir ettiklerini söyledi.

Tan, “Amigurumi (Örgü Bebek) kursumuzun ilk el emeği göz nurları ürünleri ortaya çıkmaya başladı. Hocamızı ve kursiyerlerimizi tebrik eder çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.

AMİGURUMİ NEDİR?

Amigurumi, Japonya’dan dünyaya yayılan bir örgü sanatıdır. Genellikle sevimli hayvan figürlerinin örülmesiyle yapılan bu sanatta, hayal gücü sınırsızdır. Amigurumi bebekler, hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından ilgi görmektedir.