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Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, 2024 yılı için mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, yeni yıl için yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Başkan Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, mahalle muhtarlarının belediyenin ilçe için yaptığı çalışmalarda her zaman destek olduğunu ifade etti.

Mahalle muhtarlarının şehrin temel birimleri olarak önemli bir rol üstlendiklerini Söyleyen Başkan Yılmaz, toplumun ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamada büyük katkı sağladıklarını vurguladı.

Toplantı hakkında açıklama yapan Yılmaz, “Yerel Yönetimlerin temel taşları olarak her daim yanımızda olan ve şehrimiz için vermiş olduğumuz mücadelelerimize şahitlik ederek bizlere güç veren değerli mahalle muhtarlarımızla birlikte 2024 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdik. Bugüne kadar bizlerle birlikte şehrimiz için mücadele eden muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bugüne kadar Yerköy Belediyesi ile birlikte ilçe için çalışan ve mücadele eden muhtarlara teşekkür eden Yılmaz, bundan sonraki dönemde de güçlü bir işbirliğinin devam edeceğini belirtti.

Yerköy Belediyesi'nin şehir için yapacağı çalışmalarda muhtarların desteğine her zaman açık olduklarını söyleyen Yılmaz, yerel yönetimlerin halkın taleplerini yerine getirmede önemli bir role sahip olduğunu ve bu anlamda muhtarlarla sürekli diyalog halinde olduklarının altını çizdi.