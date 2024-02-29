İşletmeler, düşük KDV oranına tabi ürünlerin fiyatlarını yükselterek ve kayıt dışı işlemler yaparak vergiden kaçma eğilimine giriyorlar. Bu durum, KDV oranlarının düşük uygulanmasıyla ilgili sosyal medyada da çeşitli paylaşımlara neden olmuştur. Vatandaşlar, baharatçıların kitap fişi kestiğini, pastanelerin ise satışlarını ekmek üzerinden gerçekleştirdiğini gösteren fişler paylaştılar. Son KDV artışıyla birlikte, 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları artırıldı. Hijyen ürünlerindeki KDV oranı %8'den %20'ye çıkarılırken, benzin, tütün, alkol ve elektronik cihazların KDV oranları %20 olarak belirlendi. Ancak, daha çok gıda ürünlerini kapsayan %1'lik KDV diliminde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Vatandaşlar, KDV artışının fiyatlar üzerindeki etkisini hissederken, işletmeler vergiden kaçınmak için KDV oranlarını düşük gösterme eğiliminde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özellikle son KDV düzenlemelerinin ardından, kayıt dışı ekonomik aktiviteler üzerindeki denetimleri artırdıklarını belirtmişti. Ancak, Şimşek'in açıklamalarına rağmen, KDV oranlarını yanlış uygulayan işletmelerin vergi kaybına yol açtığı görülüyor.

VERGİ KAÇIRANLARI İHBAR EDENE ÖDÜL VAR

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yozgat'ta da vergi kayıplarını bildiren vatandaşlara ihbar ikramiyesi ödendiği belirtiliyor.

İhbar ikramiyesi, ihbarcının vergi kaçağı hakkında verdiği bilgilerin doğruluğuna bağlı olarak tahakkuk eden vergi ve vergi ziyaı cezasının %10'u üzerinden hesaplanmaktadır. İhbar ikramiyesinin bir kısmı peşin olarak ödenirken, geri kalan kısmı, vergi kaçağından tahsil edilen tutardan karşılanmaktadır.